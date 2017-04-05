Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında tribüne gönderilen Okan Buruk, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.



Akhisar Belediyespor Kulübü de taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı sebebiyle disiplin kuruluna gönderildi.