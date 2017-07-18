OHAL'in uzatılması Resmi Gazete'de yayımlandı

OHAL'in yarından geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Olağanüstü halin (OHAL), yarından geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yer alan "Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar'da, ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin yarın saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatıldığı belirtildi.