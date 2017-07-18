Son Dakika!
18 Temmuz 2017 20:00 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2017 20:01

OHAL'in uzatılması Resmi Gazete'de yayımlandı

OHAL'in yarından geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

OHAL'in uzatılması Resmi Gazete'de yayımlandı

Olağanüstü halin (OHAL), yarından geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yer alan "Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar'da, ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin yarın saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatıldığı belirtildi.

Etiketler: resmi gazeteohal uzatıldı


0Yorum Yap