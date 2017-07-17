OHAL itiraz başvuruları alınmaya başlandı

İstanbul'da, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'na yapılacak itirazlar, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınmaya başlandı.

İstanbul Valiliği, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na itirazların alınması için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde hazırlıklar yaptı. Emniyetin ikinci katında bazı bölümler, bu itirazların yapılabilmesi için uygun hale getirildi.



Emniyet binasının çeşitli yerlerine uyarı yazıları ve istenilen belgelerin yer aldığı çıktılar asıldı. İtiraz dosyalarının kabul edildiği odanın girişine müracatların sırayla yapılabilmesi için numaratör konulurken, kapısına da "OHAL İtiraz Dilekçe Kabul Bürosu" yazıldı. Odada ise bu hizmeti veren 8 masa bulunuyor.



Komisyona sadece ihraç edilenler başvuruda bulunabiliyor. Açığa alınanların ise haklarında henüz kesinleşmiş karar alınmadığı için müracatları kabul edilmiyor.



Ayrıca Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilenlerden kimin dosya hazırlayıp sunup sunamayacağı Başbakanlıktan alınan bir formdan belli oluyor. İnternet üzerinden "https://ohalkomisyonu.baskanlik.gov.tr" isimli sayfaya giren kişiler, durumları hakkında detaylı bilgi alabiliyor. Burada kişinin müracaat hakkı olup olmadığı belirleniyor. Ona göre, başvuru hakkı olmayanlar form doldurup çıktı belgesi alamadığı için illerde kurulan "OHAL İtiraz Dilekçe Kabul Bürosu'na" müracaat edemiyor.



İstanbul'da kurulan büroya hem kişiler hem de tüzel kişiliğe sahip kurumlar müracaat edebiliyor.



İtiraz dilekçelerini bugün kabul eden İstanbul Valiliği OHAL İtiraz Dilekçe Kabul Bürosu'na sabah saatlerinde 25 kişi gelerek, dosyasını teslim etti.