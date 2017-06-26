OHAL devam etmelidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Olağanüstü hal uygulaması devam etmelidir. Olağanüstü hal kapsamına dahil edilmiş olan unsurlar üzerinde kararlılıkla durulmalı ve gidilmelidir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Olağanüstü hal uygulaması devam etmelidir. Olağanüstü hal kapsamına dahil edilmiş olan unsurlar üzerinde kararlılıkla durulmalı ve gidilmelidir. Olağanüstü hali demokrasiye karşıt, özgürlüğe karşıt gibi algılayarak tamamen ortadan kalkmasını isteyenler, 15 Temmuz'un tesir alanı üzerinde tarafgir olanlardır." dedi.



Bahçeli, CHP'nin, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne ilişkin ise "Türkiye'yi kaosa, cepheleşmeye, karanlığa sürüklemeye ve siyasi şov yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi, kalan süre içerisinde kendisine çeki düzen vermelidir. Sözlü, sazlı adalet arayışıyla Türkiye'nin Ankara'dan İstanbul'a geçiş güzergahında gösteri yapmaya gerek yoktur." ifadelerini kullandı.