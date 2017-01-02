OHAL gerektiği kadar devam edecek

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, OHAL'le ilgili yaptığı açıklamada 'gerektiği kadar devam edecek' dedi.

Bakanlar Kurulu sonrası basın toplantısı düzenleyen Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, OHAL, laf olsun diye çıkarılmış bir karar değildir. İhtiyaca binaen çıkarılmıştır." dedi.

Numan Kurtulmuş şu görüşleri paylaştı:



"Türkiye'nin bu kadar çok terör saldırılarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde, özellikle FETÖ'nün devlete sızma teşebbüslerinin bertaraf edilmesi zorunlulukları da göz önünde bulundurulursa, OHAL gerektiği kadar devam edecektir. Biz de isteriz ki yarın sabah OHAL kalksın."