Oğuz Güven tahliye edildi

Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven tahliye edildi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütünün yayınlarını basmak ve yayınlamak" suçlarından 10,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul ederek, bu sanığın tahliyesine hükmetti.



Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümünün ardından yazılan bazı haberlerle Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele edenlerin itibarsızlaştırıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Güven hakkında, ''terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütünün yayınlarını basmak ve yayınlamak" suçlarından 10,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin gönderildiği İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi incelemesini tamamladı.



SORUŞTURMA SÜRECİNE YAKLAŞIMI GÖZETİLDİ



İddianameyi kabul eden ve tensip tutanağı hazırlayan mahkeme heyeti, üzerine atılı suçun niteliği, olay ve soruşturma sürecine yaklaşımı, öngörülen ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, kaçma şüphesinin bulunmayışı, iş ve ikamet durumunu gözeterek Güven'in tahliyesine karar verdi.



Heyet, Güven'in yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 14 Eylül 2017'de yapılmasını da karara bağladı.