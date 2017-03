Öğretmenlere performans kriteri: Öğrenciler ve veliler de not verecek

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde öğretmenlerimize bir performans kriteri getirmek istiyoruz." dedi.

Zübeyde Hanım Öğretmenevi'nde "Öğretmenlerle Buluşma Programı"na katılan İsmet Yılmaz, en fazla bütçenin Milli Eğitim Bakanlığına ayrıldığını, eğitimin ülkenin güvenliğinden, savunmasından ve sağlığından önemli olduğunu anlattı.



Eğitimde verimliliğin arttırılması için öğretmenlere yönelik bazı çalışmalar yapacaklarını belirten Yılmaz, şunları söyledi:



"Önümüzdeki dönemde öğretmenlerimize bir performans kriteri getirmek istiyoruz. İstiyoruz ki öğretmenlerimiz birbirlerine bir derece, bir not versin. İstiyoruzki bütün veliler öğretmenlere bir ders, bir derece, bir not versin. İstiyoruz ki bütün öğrencilerimiz versin. Dolayısıyla biz bütün bu değerlendirmeleri aldıktan sonra uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe geçiş için, sınav için bir kriter koyalım ve buralara geçenlere de biz ilave ödemelerde bulunalım da diğerleriyle arasında fark olsun. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte daha iyi bir yola gireceğiz."



Okul Sütü Programı'na ilişkin, yılda 6 milyon öğrenciye okul sütü verildiğini belirten Yılmaz, "60'lı yıllarda bu Amerika yardımı olarak gelirdi. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmek için şimdi kendi çiftçimizin ürettiği sütü evlatlarımıza veriyoruz. Eskiden yardım alan Türkiye'den, yardım eden Türkiye'ye... Şimdi Afrika'daki birçok ülkeye biz okul sütü yardımında bulunuyoruz. Haftada iki gün de üzüm dağıtıyoruz, dolayısıyla geçmişle kıyaslanamayacak şekilde önemli bir aşamadayız." değerlendirmesini yaptı.



Halk oylamasına da değinen Yılmaz, yeni sistemin büyük Türkiye için önemli olduğunu, milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekçisi olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:



"Millet, Tayyip Erdoğan'ın yanında duruyor, millete kızamıyorlar, Tayyip Erdoğan'a kızıyorlar 'bu millet niye senin yanında duruyor?' diye. Millet kimin yanında duracağını bilir. Ben aynı zamanda denizciyim, kaptan fırtınalı havada belli olur. Dolayısıyla gemisini salimen götüren kimse kaptandır. Günlük, güneşlik havalarda kaptanlık yapanlara bakmayın. Usta kaptan o zaman belli olur. 15 Temmuz'da bu ülke gerçekten uçurumun kenarına geldi. Almanya Dışişleri Bakanı söyledi 'Türkiye uçurumun kenarından döndü' diye. Gerçekten dirayetli bir liderlik göstererek Türkiye'yi parçalanmaktan, işgalden kurtardı. Dolayısıyla millet de bunu biliyor. Diktatör deniliyor. Diktatörü kim seçecek? Kendiliğinden gelmez, millet seçerse gelecek değil mi? O zaman sen millete ne diyorsun? Millete 'sen hata yaparsın' diyorsun. Eğer sen millete 'hata yapar' diyorsan senin demokrasinin D'si ile alakan yoktur, demokrasinin D'sini anlamamışsın. Biz de güzel bir söz var; Kadere iman eden kederden emin olur. Biz de diyoruz ki milletine güvenirsen vehimlerden, korkulardan kurtulursun. Bu millet şu ana kadar kendisine ne zaman gidilse her zaman doğruyu tercih etmiştir."



Program sonunda, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Bilican ile Eğitim-Bir-Sen Ataşehir Şube Başkanı Yaşar Yumak, Bakan İsmet Yılmaz'a birer tablo hediye etti.