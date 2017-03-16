Öğretmen ve öğrenciler okulda mantar yetiştiriyor

Samsun'un Terme ilçesindeki Ahmet Ersoy İlkokulunda, geliri ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılmak üzere istiridye mantarı yetiştiriliyor.

Samsun'un Terme ilçesindeki Ahmet Ersoy İlkokulunda, geliri ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılmak üzere istiridye mantarı yetiştiriliyor.



İlçede 610 öğrencisi ve 29 öğretmeni bulunan Ahmet Ersoy İlkokulu yönetimince istiridye mantarı yetiştirilmesi amacıyla hazırlanan ve Kaymakamlığa sunulan projenin kabul edilmesiyle okul yönetimi, 10 gün önce okul binasının bodrum katında mantar yetiştirmek üzere çalışmalara başladı.



İstiridye mantarı üretimiyle ilgili yetiştiricilerden destek ve bilgi alan öğretmenler, talaş ile mantar tohumu doldurulan 150 poşeti okulun bodrum katında oluşturulan alana koydu. Çalışmanın takibi okul öğretmenleri ile öğrenciler tarafından yapılıyor.



Okul müdürü Münir Yüksel, projenin uygun görülmesinin ardından öğretmenleri ile alanı hazırlayıp mantar poşetlerini astıklarını söyledi.



Okuldaki öğretmen ve öğrencilerin aktif yer aldığı projede öğrencilerin mantar yetiştiriciliğini öğrenme şansı da bulduğunu dile getiren Yüksel, "Öğrenciler, mantarların bakımını yaparak nemlendirme amaçlı sulama yapıyor. Öğrenciler alandaki ısı değişimini, nem oranını sürekli takip ederek mantarın nasıl yetiştiğini gözlemliyor." dedi.



Poşetlerden 35 gün sonra ürünün çıkacağını belirten Yüksel, "400 kilogram istiridye mantarı almayı hedefliyoruz. Bunu satıp elde edeceğimiz geliri, okul aile birliği ile yapacağımız çalışma ile okuldaki yardıma muhtaç öğrencilerimize giyim ve kırtasiye malzemesi almak için kullanacağız. Projeden 5 bin lira civarında gelir elde etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.



Yüksel, projenin başarılı olması halinde devam ettirilmesinin planlandığını aktardı.



Okul öğretmenlerinden Ergün Esen de projenin öğrencilere sorumluluk kazandırdığına dikkati çekerek, aynı zamanda geliri yardıma muhtaç öğrenciler için kullanılacak olmasından dolayı toplum yararına bir iş yaptıklarını anlattı.



Öğrenciler de üretmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getirerek, okulda yaptıkları çalışmaları ailelerine de anlattıklarını ifade etti.