Öğrencisini darbeden öğretmene 187 gün para cezası

İzmir'in Buca ilçesinde ilkokul birinci sınıf öğrencisini darbederek annesine hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmene 187 gün karşılığı 3 bin 740 lira adli para cezası verildi.

İzmir'in Buca ilçesinde ilkokul birinci sınıf öğrencisini darbederek annesine hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen, 187 gün adli para cezasına çarptırıldı.



İzmir 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık B.T, darbedildiği öne sürülen öğrenci E.T. ve annesi S.A.T. ile taraf avukatları katıldı.



Tutuksuz sanık B.T, hakkındaki suçlamaları reddederek, öğrencisini duvara çarpmadığını iddia etti.



Öğrencinin annesi S.A.T. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Zaten çocuğumu duvara çarpmamış. Çenesinden tutup sürüklemiş." dedi.



Son sözü sorulan sanık B.T. de "Bu olay bana yapılmış bir komplodur. Sosyal medyada buna ilişkin yazışmaların bir kısmını çıkarttım, mahkemeye sunuyorum." beyanında bulundu.



Mahkeme, sanık B.T'ye 187 gün adli para cezası verdi. 3 bin 740 lira para cezasına çevrilen sanık hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.



Mağdur öğrencinin annesi S.A.T, cezayı az bulduklarını belirterek, İzmir Ağır Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesi yazdıklarını söyledi.



OLAY



Buca ilçesinde S.A.T, 8 Mart'ta ilkokul birinci sınıf öğrencisi oğlunu darbedip kendisine hakarette bulunduğunu ileri sürdüğü öğretmen B.T'den şikayetçi olmuş, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü B.T. hakkında idari soruşturma başlatmıştı.