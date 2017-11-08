Öğrencinin başı Atatürk büstü ile duvar arasına sıkıştı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir ortaokulda eğitim gören öğrencinin başı, oyun oynarken bahçedeki Atatürk büstü ile duvar arasına sıkıştı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir ortaokulda eğitim gören öğrencinin başı, oyun oynarken bahçedeki Atatürk büstü ile duvar arasına sıkıştı. Öğrenci, 5 saat süren çalışmayla bulunduğu yerden kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Barış Ortaokulunda eğitim gören Bilal Bakırhan (12), saat 14.30'da bahçedeki Atatürk büstünün yanındaki alanda oyun oynarken büst ile duvarın arasına girdi. Bakırhan'ın başı bu sırada büst ile duvar arasına sıkıştı.



Arkadaşlarına seslenerek yardım isteyen Bilal Bakırhan'ın durumu okul yönetimine bildirildi.



Öğrencinin bulunduğu yerden çıkarılması için yapılan çalışmada başarılı olunamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.



Olay yerine giden Gelibolu Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin yaptıkları kurtarma çalışmalarına AFAD ve UMKE ekipleri de destek verdi.



Okula gelen Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılıçkaya ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar da çalışmaları yakından takip etti.



Bakırhan'ın annesi Emine Bakırhan, kurtarma çalışmasını ağlayarak izledi.



Ekiplerin yaptığı 5 saatlik müdahalenin ardından öğrenci sıkıştığı yerden çıkarılabildi.



Kaymakam Kılıçkaya, kurtarma çalışmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ekiplerin titiz çalışması sonucu öğrencimiz zarar görmeden kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bilal Bakırhan ve ailesine de geçmiş oldun diyorum." dedi.



Bilal Bakırhan, tedbir amaçlı olarak Gelibolu Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerin ardından evine gönderildi.