Trump 25 milyon dolar ödeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, 7 yıldır davalık olduğu ve 2010 yılında kapanan Trump Üniversitesi'nden dolayı 25 milyon dolar ödeyecek.

Öğrencilerin 7 yıldır devam eden Trump Üniversitesi'yle ilgili davası, 25 milyon dolarlık anlaşmayla sona erdi. Donald Trump'ın seçilmesinden hemen sonra yapılan 25 milyon dolar ödemenin kabul edildiğini içeren "uzlaşma" anlaşması, hakim tarafından onaylandı.



San Diego'daki ABD Bölge Hakimi Gozalo Curiel'in onayladığı anlaşmaya göre, Trump Üniversitesi 25 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ederken, binlerce eski Trump Üniversitesi öğrencisi paralarının büyük çoğunluğunu geri alabilecek.



Üniversite aleyhine dava açan yaklaşık 4 bin eski öğrencinin paralarının yaklaşık yüzde 90'ını geri alabilecekleri bildirildi.



Kararı onaylayan Hakim Gonzalo Curiel uzlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu uzlaşma adil, yeterli ve mantıklı" ifadesini kullandı.