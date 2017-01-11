Öğrencilerini sevgiyle ısıtıyorlar

Van'da bir grup kadın öğretmen, teneffüs ve öğle aralarında ördükleri atkı ve bereleri başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerine hediye ederek, çocukların derslerine daha fazla motive olmalarına katkı sağlıyor.

Van Bostaniçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine iki yıl önce atanan Aydınlı matematik öğretmeni Damla Kaya, hobi olarak öğrencilerine atkı ve bere örmeye başladı.



Daha sonra öğrencilerin yoğun talebi üzerine okuldaki diğer üç kadın öğretmenin de desteğini alan Damla öğretmen, "Sevgiyle Örün" projesini başlattı.



Okul Müdürü İbrahim Seçkin'den malzeme desteği alan kadın öğretmenler, teneffüs, öğle araları ve hafta sonlarında ördükleri atkı ve bereleri başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerine hediye ederek, çocukların derslerine daha fazla motive olmalarını sağladı.



"SADECE SICAK TUTMUYOR SEVGİ DE VERİYORUZ"



Kaya, yaptığı açıklamada, öğrencilerin soğuk kış günlerinde atkı ve bere takma alışkanlığının olmadığını görünce, böyle bir çalışma yapmaya karar verdiğini anlattı.



Birçok öğrenciye ördükleri atkı ve bereleri hediye ettiklerini anlatan Kaya, "Aslında çocukların atkıdan çok sevgiye ihtiyaçlarının olduğunu gördüm. Onlara bu atkıları ördüğümüzde sadece sıcak tutmuyor, sevgi de veriyoruz. Öğretmenlerinden böyle bir hediye alınca çok mutlu oluyorlar." dedi.



"FAYDALI BİR ŞEY YAPMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"



Biyoloji öğretmeni Aygün Doğan ise ördükleri atkı ve bereleri ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye ettiklerini anlattı.



Biyoloji öğretmeni Sibel Engin ise örgü örmeyi yeni öğrendiğini belirterek, "Güzel, eğlenceli ve aynı zamanda çocuklar için faydalı bir şey yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burası çok soğuk ve çocukların bir çoğu çok ince kıyafetlerle geliyor okula. Çoğunun atkısı, beresi yok. 'Benim de yapabileceğim bir şey varsa ne güzel olur dedim.' Örgüyü yeni öğreniyorum ama başarılı sayılırım." dedi.