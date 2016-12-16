Öğrencilerin harçlık ve yardımları Halep'e gönderildi

Yurdun bir çok yerinde öğrenciler Halep'deki dram karşısında sessiz kalmadı. Öğrenciler harçlıklarının yanı sıra topladıkaları gıda ve ihtiyaç malzemelerini Suriye'nin Halep şehrine gönderdi.

Van Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, harçlıklarını Suriye'nin Halep şehrindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere okul idaresine verdi.



Okulun pansiyonunda kalan 275 öğrenci, Halep'te yokluk içinde yaşayanlara duyarsız kalmayarak, örnek bir davranışta bulundu.



Öğrenciler, devlet tarafından kendilerine verilen harçlığı bu ay Suriye'nin Halep şehrindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere okul idaresine teslim etti.



Sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulda kermes düzenleyen öğrenciler yiyecek, içecek ve hediyelik eşyalar da satarak kampanyalarını sürdürdü.



Okul Müdürü Süleyman Yavuzer, "Kardeşlerimize evimizi, gönlümüzü açtık. Onlarla emeğimizi paylaştık. Umarım bu davranışımız insanlığa örnek olur ve insanlık dramına sessiz kalanlara bir çığlık olarak yetişir. Öğrencilerimiz ailelerinden ve çevrelerinden topladıkları paraları getirip, sessiz sedasız bir şekilde yardıma dahil ediyor. Öğrencilerimizin bu davranışı, bizleri hem gururlandırdı hem de duygulandırdı." dedi.



SİVAS'TAN HALEP'E 4 TIR YARDIM GÖNDERİLDİ



Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Verenel Derneği ile Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulunun ortaklaşa düzenlediği kampanya kapsamında toplanan gıda ve ihtiyaç malzemelerinin yüklendiği 4 tır, Halep'e gönderildi.



Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin harçlıklarıyla aldıkları mama, çocuk bezi ve kıyafetler ile Verenel Derneği'nin katkılarıyla vatandaşlardan toplanan un, battaniye, giyecek ve çocuk bezi el birliğiyle tırlara yüklendi.



Suriye'den yaklaşık 3 yıl önce Şarkışla'ya gelen 64 yaşındaki Muhammed Acum da malzemelerin yüklenmesine yardım etti.



Acum, Şarkışla ve tüm Türkiye'ye insani davranışlarından dolayı çok müteşekkir olduğunu söyledi.



MİNİK ÖĞRENCİLERDEN KERMES



Konya'da özel bir okulun öğrencileri, Suriye'de rejim güçleri ve Şii milislerin kuşatması altında yaşam mücadelesi veren Halepli siviller için yardım topladı.



Kentteki özel bir okulun anasınıfı, ilk veortaokul öğrencileri, zor şartlarda hayatta kalmaya çalışan Halepli sivillere yardım için kermes düzenledi.



Kermeste ailelerinin desteğiyle yaptıkları el emeği ürünleri satan öğrenciler, bir günde elde ettikleri 5 bin lira geliri, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Halep'e gönderdi.



EDİRNE



Trakya Üniversitesinde (TÜ) çeşitli bölümlerde öğrenim gören öğrenciler, Halep'te rejim yanlısı yabancı terörist grupların saldırıları nedeniyle zor durumda kalanlar için yardım kampanyası başlattı.



Edirne İlim Yayma Cemiyeti Özel Kemal Unakıtan Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, Halepliler için kıyafet ve para yardımında bulundu.



KIRKLARELİ



Kırklareli'nde TOKİ Ahmet Cevdet Paşa Ortaokulu öğrencileri, Halep'teki saldırılarda zor durumda kalan çocuklar için yardım kampanyası başlattı. Kısa sürede, bir kamyonet gıda ve giyim malzemesi toplandı.



Öğrenciler topladıkları malzemeleri, büyük bir heyecan ve mutluluk içerisinde koli ve çuvallara doldurarak İHH İnsani Yardım Vakfı yetkililerine teslim etti.



ADANA



Adana'da çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından hayırseverlerden temin edilen 14 tır yardım malzemesi, Suriye'ye gönderildi.



ÖĞRENCİLER HARÇLIKLARIYLA DESTEK VERDİ



Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ise Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, ilçede başlatılan "Halep'e Bir Torba Un" yardım kampanyasına harçlıklarıyla destek verdi.



Öğrencilerin harçlıklarından topladıkları 500 lira, okul bahçesinde düzenlenen törenle Eğitim Bir-Sen Kadirli Şubesi Temsilcisi Mustafa Demirci'ye teslim edildi.

Kaynak: AA