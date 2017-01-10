Öğrencileri ağlatan koşu

Karabük'te "Kros İl Birinciliği" koşusuna katılan ortaokul öğrencileri, sıfırın altında 7 derecede mücadele etti.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliğince düzenlenen "Kros İl Birinciliği" koşusuna katılan ortaokul öğrencileri, sıfırın altında 7 derecede yarıştı.



Yenişehir bölgesinde 2 ve 3 bin metrelik parkurlarda yapılan koşuya, yıldız kızlar ve erkekler kategorilerinde 69 ortaokul öğrencisi katıldı.



Sıfırın altında 7 derecede ve buzla kaplı parkurda gerçekleştirilen koşudan etkilenen bazı öğrenciler, gözyaşlarına hakim olamadı. Bir kız öğrenci de araca alınarak ısınması sağlandı.



Koşunun temposuna dayanamayan bazı öğrenciler ise bitiş çizgisinde kendisini yere bıraktı.



Atletizm İl Temsilcisi Okan Özyaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğa ve hayat şartlarının zor olduğunu, bu koşuyu herkesin yapamayacağını belirterek, şöyle dedi:



"100 çocuk spor yapıyorsa bunun 20'si bu sporu yapabilir. Bu bir genetik, dayanıklılık ve mücadele işi. Gerisi idman, antrenmandır. Dolayısıyla bu yeteneği taşıyanlar bu işi yapmaya gönüllü olarak buraya geliyorlar. Zorla bir şey yok. Çocukların sağlık ve emniyet tedbirleri iyi bir şekilde alındı. Soğukla mücadele ettiler. Hayatla mücadele etmeyi öğreniyorlar. Amacımız sporu, atletizmi geliştirmek, koşuyu sevdirmek. Soğuktan koşuyla beraber bazı öğrencilerin elleri donmuştu. Çocukların çoğu soğuk çarpınca etkilendi."