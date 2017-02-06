Öğrencilere 290 milyon kutu süt

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bu yıl Okul Sütü Programı kapsamında 58 bin ton süt dağıtılacağını belirterek bugüne kadar 305 bin ton süt dağıtımı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Okul Sütü Programı'nın 6. yılı nedeniyle Ankara Yenimahalle Kent Koop. İlköğretim Okulu’nda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara Valisi Ercan Topaca, süt sektörü temsilcileri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı bir tören düzenlendi.



Açılışta konuşan Çelik, çocukların geleceğe sağlıklı hazırlanmaları için çaba gösterdiklerini dile getirerek, bu programın da söz konusu amaca hizmet ettiğini söyledi.



Sütün başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta tüketiminin alışkanlık haline getirilmesinin önem arz ettiğini vurgulayan Çelik, yarım litre sütün günlük ihtiyaç duyulan kalsiyumun yüzde 70'ini, fosforun yüzde 60'ını, iyotun yüzde 25'ini, B2 ve B12 vitaminlerinin yüzde 77’sini karşılayabildiğini kaydetti.



Çelik, Türkiye'de 19 milyon ton süt üretildiğinin altını çizerek üretimde sorun olmadığını ancak sütün yeterince tüketilmediğini belirtti.



AB ülkelerinde yılda ortalama kişi başı 80-100 litre süt tüketilirken Türkiye'de bu rakamın 25 litre olduğunu belirten Çelik, arada çok büyük fark bulunduğunu, bu açığı kapatmak, çocukluk yaşında süt tüketim alışkanlığının kazandırılması için söz konusu programı düzenlediklerini dile getirdi. Çelik, "Bu yıl Okul Sütü Programı kapsamında 58 bin ton süt dağıtacağız. Bugüne kadar 305 bin ton süt dağıtıldı. Bu güzel bir uygulama ama yeterli olmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.



Gazlı, şekerli içeceklerden kaçınılması konusunda çocuklara uyarılarda bulunan Çelik, "Program kapsamında 34 bin okulda 6 milyon öğrencimize bu dağıtım gerçekleşecek." dedi.



BU SENE 290 MİLYON KUTU SÜT DAĞITILACAK



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortak yürütülen 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren ülke genelinde uygulanan Okul Sütü Programı ile ana sınıfı ve ilkokul çağındaki öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamak amaçlanıyor.



Program kapsamında, yaklaşık 34 bin okulda, 6 milyon öğrenciye haftada 3 gün süreyle 200 mililitrelik toplam 290 milyon kutu yağlı sade UHT içme sütü dağıtılacak. Böylelikle 2016-2017 eğitim öğretim yılı programının tamamlanmasıyla öğrencilere 6 uygulama yılında toplam 1 milyar 522 milyon kutu süt dağıtılmış olacak.