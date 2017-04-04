Öğrencilerden sokak hayvanlarına sıcak yuva

Zonguldak'ta öğrenciler, "Hayvanları Seviyoruz, Hayatı Paylaşıyoruz Projesi" kapsamında yaptıkları kulübelerle sokakta yaşayan hayvanların sahip çıktı.

Zonguldak Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ortaokulu bölümündeki 40 öğrencinin başlattığı "Hayvanları Seviyoruz, Hayatı Paylaşıyoruz" projesi ile hayvanların barınma ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.



Fen Bilimleri öğretmeni Serhat Ordu'nun proje danışmanlığını yaptığı ve yaklaşık bir ay süren proje kapsamında öğrenciler, kulübelerin çizimi, malzeme temini ve yapım aşamalarından el birliğiyle çalışarak sokak hayvanlarının adeta koruyucu melekleri oldu.



Ordu, yaptığı açıklamada, projeyle zor ve soğuk hava şartlarında sokak hayvanlarının barınmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.



Hayvan barınaklarını öğrencilerin kendilerinin yaptığını belirten Ordu, "Öğrenciler yaptıkları barınakları evlerine yakın yerlere bırakıyorlar. Onlar, hayvanların beslenmelerinden ve barınmalarından bizzat sorumlu. Sokak hayvanlarının vücut ısılarını sağlayabilmek, zor hava şartlarında ayakta kalabilmeleri için iyi beslenmeleri, sonrasında da barınma ihtiyaçlarını karşılamaları gerekiyor." dedi.



"HEPSİ ÇOK İSTEKLİ"



4 Nisan'ın Dünya Sokak Hayvanları Günü olduğunu anımsatan ve hayvanların tek bir günde hatırlanmasının anlamsız geldiğini ifade eden Ordu, çocukların, sokak hayvanlarına duyarlı büyümesinin önemli olduğunu dile getirdi.



Ordu, çocukların istekli oluşunun projeyi hayata geçirilmesini kolaylaştırdığını anlatarak, "Hepsi çok istekli. Bu projeye çocuklar hiçbir zorlama olmadan katıldı. 40 sokak hayvanı için barınak yapıldı. Bu minik yürekli öğrencilerim, büyüklerine örnek olmak amacıyla bu projeyi sergilemişlerdir." ifadelerini kullandı.



"ONLARA İYİ DAVRANMALIYIZ"



Öğrenci Ahmet Akgül de dünyanın bütün canlılara ait olduğunu belirterek, "Biz onlara iyi davranmalıyız. Mahalleme kulübeyi getirdiğimde herkes, 'Aferin' dedi. İsteyen yemek, ekmekler getirdi, süt verdi. Yolda biri bir insana çarpsa hemen hastaneye getirir, önem verirler. Ama bir kediye, bir hayvana zarar verilse, 'Aman' deyip geçerler. Bence onlara da önem verilmeli." diye konuştu.



Öğrenci Enes Şamil Arslantürk ise yaptıkları işten mutlu olduklarını ifade ederek, sokak hayvanların da başlarını sokacak kulübelerinin olmasının güzel bir şey olduğunu söyledi.