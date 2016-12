Öğrencilerden Halepli kardeşlerine 83 bin liralık yardım

Biltek Okulları öğrencileri tarafından toplanan 83 bin liralık yardım, Halepli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Beşir Derneği’ne teslim edildi.

Biltek Okulları’nın İstanbul Halkalı, Üsküdar ve Pendik kampüsleri ile Ankara kampüsünde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören öğrenciler, Halep için "Kardeşliğin Sana İhtiyacı Var" sloganıyla kampanya düzenledi.



Kampanya kapsamında velilerinin de desteğini alan öğrenciler, gerek düzenledikleri kermeslerle gerekse biriktirdikleri harçlıkları bir araya getirmek suretiyle kısa sürede 83 bin liranın üzerinde nakdi yardım toplamayı başardı.



Toplanan yardımlar, kuşatma altındaki Halep’ten tahliye edildikten sonra güvenli bölgelere nakledilen, ancak burada da zorlu kış şartları başta olmak üzere barınma, gıda ve giyecek sıkıntısıyla karşı karşıya kalan ihtiyaç sahibi Haleplilere ulaştırılmak üzere Beşir Derneği’ne teslim edildi.



83 bin liralık temsili yardım çekini teslim alan Beşir Derneği Genel Başkanı Cevdet Şanlı, güzel bir yardımlaşma ve duyarlılık örneği sergileyen Biltek Okulları öğrencilerine, öğretmenlerine ve kampanyanın düzenlenmesine öncülük eden okul yönetimine teşekkür etti.



Biltek Okulları ile “Kardeş Okul Projesi” çerçevesinde de ortak çalışma yürüttüklerini dile getiren Cevdet Şanlı, Haleplilere yönelik bu kampanyanın da örnek bir çalışma olduğunu belirtti.



Türkiye ile Suriye arasında aslında bir sınırın olmadığını ifade eden Şanlı, Halep’te yaşanan bir gelişmenin Ankara’da veya Şanlıurfa’da yaşanan bir gelişme gibi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.



Dünyanın neresinde olursa olsun, insanlığın katledildiği herhangi bir hadiseye kayıtsız kalınamayacağını kaydeden Şanlı, mazlum ve mağdurların yaşadığı ne kadar coğrafya varsa iyiliği oraya ulaştırmaya gayret ettiklerini söyledi. Biltek Okulları’nın Türkiye’ye eğitim anlamında katkı sunduğuna dikkati çeken Şanlı, öğrenciler tarafından düzenlenen bu tür yardım faaliyetlerinin de yardımlaşma kültürünün gelişmesi ve toplumdaki farkındalığın artırılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.



"SURİYE'YE YÖNELİK YARDIMLARI 3'E KATLAMAYI HEDEFLİYORUZ"



Beşir Derneği’nin Suriye’de iç savaşın başladığı günden bu yana yardım faaliyetlerini artırarak sürdürmeye gayret ettiklerini belirten Şanlı, "Kilis'te oluşturduğumuz lojistik depomuzun yanı sıra seyyar mutfak ve fırınımızda her gün 10 bin kişilik sıcak yemeği Suriyeli kardeşlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Son dönemde başlattığımız 'Halep İçin Uzat Elini' Kampanyası ile birlikte bu rakamı 3'e katlamayı hedefliyoruz. Ülkemizin dört bir tarafındaki temsilciliklerimiz tarafından da her türlü yardım malzemesi bölgeye sevk ediliyor. Temennimiz bir an önce Suriye’deki ateşin sönmesi. Ancak bu bizim elimizde olan bir şey değil. Biz sadece kötülüğe karşı iyilerin safında yer almaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.



"DİĞER İNSANLARIN DERDİYLE DERTLENEBİLEN BİREYLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"



Biltek Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dayıoğlu da öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerinin el ele vererek topladığı yardımlarla, Haleplilerin ihtiyaçlarını bir nebze de olsa gidermeyi amaçladıklarını söyledi. Toplanan 83 bin liralık yardımı, Beşir Derneği’ne emanet etmeyi uygun gördüklerini belirten Ali Dayıoğlu, yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine en kısa zamanda ulaştırılacağından emin olduklarını kaydetti.



Biltek Okulları’nın sadece kendini değil, bütün insanlığı düşünen ve onların derdiyle dertlenebilen bireyler yetiştirmeyi amaçladığını vurgulayan Ali Dayıoğlu, bu tür yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti.



"VARLIKLI İNSANLARIN 'VEREN EL' OLMAYA ALIŞMASI ÖNEMLİ"



Biltek Okulları Genel Müdürü Sıtkı Gündüz ise Halep için üzerlerine düşen sosyal sorumluluğu yerine getirmeye çabaladıklarını söyledi. Okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin desteğiyle başlattıkları kampanyanın örnek bir çalışma olduğuna değinen Sıtkı Gündüz kısa sürede iyi bir netice elde ettiklerini belirtti.



Varlıklı ailelerin ve çocuklarının veren el olmaya alışmasının önemli olduğunu değinen Gündüz, öğrencilerin bu güzel hasleti tüm yaşantıları boyunca sürdürmeleri temennisinde bulundu.



Haleplilerin yaşadığı drama seyirci kalmadıkları ve yoğun çaba sarf ederek bu kampanyaya katkıda bulunduklarını belirten öğrenciler de kendilerine öncülük eden öğretmen ve okul yöneticilerine teşekkür etti.



TOPLANAN YARDIM ACİL İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASINDA KULLANILACAK



Beşir Derneği’ne aktarılan 83 bin liralık yardım, Türkiye sınırları içinde ve sınırın ötesindeki güvenli bölgelerde oluşturulan kamplarda hayatta kalma mücadelesi veren Haleplilerin acil ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.

