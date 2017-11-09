Öğrenciler içindekiler dökülmeyen kaşık tasarladı

Kastamonu'da lise 3. sınıf öğrencisi iki arkadaş, sarsıntı sırasında içindekiler dökülmeyen kaşık tasarladı.

Elinde veya kolunda engeli bulunanların yemeklerini dökmeden yemesine olanak sağlayan kaşık, Türkiye'de düzenlenen bir yarışmada da ilk 20 proje arasına girdi.



Proje hakkında gazetecilere bilgi veren Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi İbrahim Yay, bir akrabasının engeli nedeniyle yemek yemekte çok zorlandığını belirtti.



Bu duruma çok üzüldüğünü ifade eden Yay, arkadaşı Harun İstenci ile bir kaşık tasarlamaya karar verdiklerini anlattı.



Kaşığın yapımının bir ay sürdüğünü aktaran Yay, şöyle devam etti:



"Benim bir akrabamın kaşığı tutmada sıkıntısı vardı, bu projeyi onun için geliştirdik. Kaşık her zaman yere paralel duruyor. İçinde kullandığımız sensör, motorları harekete geçirerek kaşığın sabit durmasını sağlıyor. Dış kalıbını 3 boyutlu yazıcıdan çıkardık. İleride bunu daha da geliştireceğiz. Motorunu küçülteceğiz. Kaşık, çatal takılıp çıkartılabilecek. İnce bir tasarım yapacağız."



Harun İstenci de yere paralel duran kaşığın içindekilerin dökülmediğini ifade ederek "Bunu yaparken kullandığımız sensörle her ne şekilde olursa olsun kaşığın paralel durmasını sağladık. Bunu parkinson hastalarının kullanması için de geliştireceğiz. İleride geliştireceğimiz yöntemle elleri titreyen hastalar da yemekleri yere dökmeyecek." diye konuştu.



Lise Müdürü Orhan Özin de öğrencileri tebrik ederek şunları dile getirdi:



"Biz okul olarak projeye tam destek verdik. Öğrencilerimizin hazırlamış oldukları ortopedik engelliler için kaşık projesi Fatih Projesi kapsamında Geleceğin Eğitimine Katkı Ödülleri'nde Türkiye içindeki ilk 20 proje arasına girmiştir. Projemiz omurilik yaralanması ve doğuştan kısıtlı el ve kol hareketlerine sahip hastaların yemek yerken zorlanmamaları için gerçekleştirilmiş. Okulumuzdan böyle bir proje çıktığı için öğrenci ve öğretmenlerinizi tebrik ediyorum. "



Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Cumhur Torun ise öğrencilerin kendisine proje fikriyle geldiklerine işaret ederek şunları kaydetti:



"Elin konumunun ne olursa olsun kaşığın ucunu yere sabit tutabilmek için bir sensör ihtiyacımız olduğunu anladık. Bir sensör kullanarak iki tane motorla sabit durmasını sağladık. Öğrencilerimiz çok büyük bir çaba sarf ettiler. İleride daha büyük işler başaracaklarına inanıyorum."



