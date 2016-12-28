Öğrenciler, Finlandiya modeliyle yeteneklerini keşfetti

Van'da rehber öğretmen Yasin Birinci, görev yaptığı okulda kurduğu çeşitli atölyeler, oluşturduğu spor alanlarıyla hem öğrencilerin yeteneklerinin ön plana çıkmasını hem de derslerini severek yapmalarını sağladı.

Tuşba ilçesindeki Hasan Ali Yücel İlk ve Orta Okulunda görev yapan Trabzonlu rehber öğretmen Birinci, Finlandiya'nın eğitim modelini örnek alarak, görev yaptığı okulda drama, resim, teknoloji tasarım ve zeka atölyeleri ile spor alanları oluşturdu.



Bu atölyelerdeki çalışmalara ve sportif faaliyetlere katılan öğrenciler, hem yeteneklerini ön plana çıkardı hem de derslerini severek yapmaya başladı.



Birinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce lise ve orta okullarda görev yaptığını ve meslekte 16. yılını doldurduğunu söyledi.



"AMAÇ, YETENEKLERİNİ ORTAYA ÇIKARMAK"



Yaklaşık 2 yıldır ilkokul ile ilgilenmeye başladığını anlatan Birinci, amacının öğrencilerin bireysel yeteneklerini ön plana çıkarmak olduğunu dile getirdi.



Projeye başlarken başlangıçta zorluklar yaşadığını ancak bu zorlukları idarecilerin ve meslektaşlarının desteği ile aştığını belirten Birinci, şöyle konuştu:



"Projemizde eğitimde başarılı ülkeleri örnek alarak daha çok oyun ve sanatsal faaliyetleri ön planda tuttuk. Serbest etkinlik derslerimizdeki amaç, çocukların yaşayarak öğrenmelerini, okulu sevmelerini, bireysel yeteneklerini ortaya çıkarmalarını sağlamak. Ama ilk başta biraz sıkıntılar yaşadık. Sonrasında başarıları somut olarak ortaya çıkardıkça sağ olsunlar öğretmen arkadaşlarım ve idarecilerimiz destek verdi. Bu proje de bugünkü halini aldı."



Her gün program dahilinde sınıflarından bir saat uzaklaşarak etkinlik yapan öğrencilerde gözle görülür bir rahatlama sağlandığını anlatan Birinci, bu durumun öğrencilerin derslerine olumlu yansıdığını vurguladı.



YETENEKLERİNİ KEŞFETTİLER



Aynı okulda görev yapan sınıf öğretmeni Leyla Kızılyıldız ise yıllardır öğretmenlik yapmasına rağmen proje sayesinde meslekteki en verimli ikinci yılına girdiğini söyledi.



Çocuklarla atölyelerde ve spor alanlarında hem eğlendiklerini hem de çok başarılı çalışmalar yürüttüklerini anlatan Kızılyıldız, şöyle konuştu:



"Çocuklar makas tutma, kesme, kendi duygularını yaptıkları işe uygulamada önemli başarı sağladılar. Drama sınıfında birçok öğrencimin özelliğini keşfettim. Örneğin bir öğrencim beni taklit ederek çok iyi öğrenebiliyormuş. Sınıf ortamında çok zorlanan bir öğrencimin drama sınıfında beni taklit ederek konuyu öğrendiğini gördüm. Zeka oyunları bölümü yine çok faydalı oldu. Önceye göre çocukların matematiği daha iyi öğrendiğini, muhakeme güçlerinin daha iyi geliştiğini gördüm. Zaten bu sınıfların en verimli tarafı, çocukların alternatifleri görüp kullanabilme yeteneğine sahip olması."



Kızılyıldız, öğrencilerin proje sayesinde okuma, okuduğunu anlama, yorumlama, düşüncelerini ifade etme gibi becerilerinin geliştiğini kaydetti.



Öğrenciler de okula olan ilgilerinin ve sevgilerinin daha da arttığını ve bunun aile içindeki iletişime de çok olumlu yansıdığını vurguladı.



