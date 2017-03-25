Öğrenciler Balkan Şehitlerini andı

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği üyesi öğrenciler, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla şehitliğe ziyarette bulundu.

Edirne Sarayiçi'ndeki şehitliği ziyaret eden öğrenciler, anıta çiçek bıraktı. Eski Cami İmam Hatibi Metin Uluocak da dua etti.



Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, Balkan ülkelerinden gelen 2 bin öğrencinin Trakya Üniversitesinin (TÜ) çeşitli bölümlerde eğitim gördüğünü söyledi.



Balkan Savaşları'nda şehit düşenleri dualarla yad etmek için bir araya geldiklerini belirten Çalışkan, "Balkan Savaşları'nda şehit olan 300 bine yakın şehidin sivil, asker 20 bine yakını bu alanda şehit olmuştur. Bu alanda aç ve susuz bırakılarak şehit edilmişler. O dönemlerde nehrin diğer tarafında kalan insanların bu alanda kalanlara yardım etmek için nehrin kıyısından ekmek attıklarını biliyoruz. Nehir suyunu içerek, ağaç kabuklarını yiyerek hayatta kalmaya çalışmışlar ancak burada 20 bine yakın şehidimiz olmuş. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." diye konuştu.



"KALPLERİMİZ HER ZAMAN TÜRKİYE İLE ATIYOR"



Makedonyalı Adjera Alitoska ise vatanın zor şartlarda kurtulduğunu şehitlikte hissettiklerini ifade etti. Balkan Savaşları konusunu derste gördüklerini ancak şehitlikteki ziyarette duygulandıklarını aktaran Alitoska, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.



Kosovalı Kamil İmami de kalplerinin her zaman Türkiye ile attığını söyledi. Vatan için çok sayıda insanın şehit olduğunu vurgulayan İmami, Türkiye'ye minnettar olduklarını belirtti.



Makedonyalı İlhan Emro ise ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan tüm insanların ilk nefeslerini şehitlerin son nefeslerine borçlu olduğunu kaydetti.