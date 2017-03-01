Özel öğrenci yurtları yönetmeliği değişiyor

Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğrenci yurtları, pansiyonları, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo dairelerine yönelik önemli düzenlemeler içeren yönetmelik taslağını Başbakanlığa gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğrenci Barınma Yönetmeliği Taslağı'nı hazırlayarak Başbakanlığa gönderdi.



Taslakla, belediyeler, üniversiteler, kamu kurumlarının öğrenci misafirhaneleri ve benzeri yerler, yönetmelik kapsamına alınıyor.



Taslağa göre, ortaokul öğrencileri için özel öğrenci yurdu ve pansiyonu açılabilecek.



Kontenjanı 150 ve üzeri olan kurumlarda hemşire/hemşire yardımcısı veya acil tıp teknikeri zorunlu personel olarak çalışacak.



Ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri, müstakil binalarda ve sadece öğrenci yurtlarında veya öğrenci pansiyonlarında barınabilecek.

YURTLARDA EN AZ 40 ÖĞRENCİ OLACAK



Taslakta, özel barınma hizmeti sunacak kurumların asgari kontenjanı da belirleniyor. Buna göre öğrenci yurdunda en az 40 öğrenci, öğrenci pansiyonunda en az 30, öğrenci apartında en az 10, öğrenci stüdyo dairesinde en az 10 öğrenci kalacak.



Yurda kaydolan her öğrenciye kurum yönetimi, belleticisi kurum binasını tanıtacak, acil durumlar için tahliye yollarını, toplanma yerlerini gösterecek.



Kurumlarda, kurum personelinin ve öğrencilerin katıldığı acil durum tahliye tatbikatı her öğretim döneminin birinci haftasında olmak üzere yılda 2 kez yapılacak.

OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ ZORUNLU



Bu yurtlar binalarında iç, dış duvar ile tavan döşemelerinde ahşap ve yanma özelliği yüksek malzemelerden yapılan giydirmeler kullanılamayacak. Yargın merdivenleri ve kaçış yollarının kapıları, yangına karşı dayanıklı malzemelerden yapılacak. Acil çıkış kapıları dışarıdan açılamayan ve içeriden kilitlenmeyen veya yangın ikazıyla otomatik olarak açılacak şekilde olacak.



Kontenjanı 100 öğrenciden fazla olan kurumlarda, yangın ikaz amacıyla duman ve ısıya duyarlı, gaz kaçaklarını algılayan sensörler, alarm sistemi, otomatik söndürme sistemi zorunlu tutulacak.



Yurtların denetimi öğretim yılı içinde en az iki kez yapılacak.