Öğrenci yurdunda yangın

Kahramanmaraş'ta tarihi Acemli Camisi'nin yerleşkesindeki Kur'an Kursu yurdunda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Merkez Onikişubat ilçesi Şehit Evliya Mahallesinde hafızlık öğrencilerinin kaldığı Kur'an Kursu'na ait yurtta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.



Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, maddi hasar oluştu.



Yangın sırasında yurtta öğrenci bulunmadığı, binanın boş olduğu öğrenildi.



Onikişubat İlçe Müftüsü Abdullah Demir de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.



Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına kısa sürede müdahale edildiğini söyledi.



Yangının caminin yurt kısmında çıktığını aktaran Küçükönder, "Burası tamamen ahşap tarihi bir yapı. İçeride sünger yataklar ile battaniye gibi yanıcı malzemelerin bulunması ve yangının çatı katında çıkması nedeniyle müdahalede çok zorlandık. Evlerin çatılarından 4-5 koldan 13 itfaiye arazözü ile yangını kontrol altına almış bulunmaktayız. Yurtta 22 öğrenci kalıyormuş ama çok şükür ki içerinde kimse yoktu.'' dedi.

Kaynak: AA