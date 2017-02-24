Oğlu için yaptığı uçakları şimdi yurt dışına satıyor

Samsun'da yaşayan Alsoy, oğluna aldığı ve kırılan parçasını tamir etmek için uzaktan kumandalı model uçak yapımını öğrendi.

Samsun'da bir kamu kurumunda memur olarak çalışan Cihan Alsoy, oğluna aldığı ve kırılan parçasını tamir etmek için uzaktan kumandalı model uçak yapımını öğrendi ve imal ettiği model uçaklardan bazılarını yurt dışına sattı.



Oğluna yaklaşık 4 yıl önce uzaktan kumandalı model uçak alan 52 yaşındaki Alsoy, uçururken düşen kanadı kırılan uçağı tamir edebilmek için internette araştırma yaptı. Araştırmalarında tamirle ilgili bilgiler edinen Alsoy'un model uçak yapımı da ilgisini çekti. Evinin bodrum katını atölye haline getiren Alsoy, oğlu için çeşitli tip ve ebatlarda model uçaklar yaptı.



Yaptığı model uçakları sosyal medyada paylaşan Alsoy'a zamanla siparişler gelmeye başladı. Alsoy, talep üzerine yaptığı model uçaklardan bazılarını yurt dışına gönderdi.



Alsoy, ahşap ve hafif plastik malzemeden elektrikli ve benzinli model uçaklar geliştirdiğini belirtti.



Boş zamanlarında yaptığı model uçakları havacılıkla ilgili sosyal medya sitelerinde paylaştığını aktaran Alsoy, şöyle devam etti:



"Hem Türkiye'den hem de Azerbaycan, Cezayir, Gürcistan, Fas, Suudi Arabistan gibi ülkelerden model uçak talebinde bulunanlar oldu. Fas, Suudi Arabistan ve Cezayir'e gönderdim. Model uçaklara çocuklardan daha çok yetişkinler ilgi gösterdi. Uçaklar, özelliklerine göre 50 kilometre uzağa kadar gidebiliyor."