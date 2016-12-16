ODTÜ'lü öğrencilerden teröre tepki

ODTÜ'lü bir grup öğrenci, İstanbul'daki terör saldırısını protesto etmek için toplandıkları üniversite girişinde polislere karanfil dağıttı, saldırıda şehit olan polisler için başsağlığı diledi.

ODTÜ Yerleşkesi ana girişinde bulunan Bilim Ağacı önünde, ellerinde Türk bayrakları ile toplanan bir grup ODTÜ'lü öğrenci, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Bu millet sizinle gurur duyuyor" şeklinde slogan attı.



Grup adına açıklama yapan ODTÜ öğrencisi Ahmet Özdemir, hain terör saldırısında milletini korumak için kendi canlarını bombalara kahramanca siper eden şehit polisleri rahmetle andıklarını ifade ederek, "Bizler, ODTÜ'lü öğrenciler devletimizin milletimizle bütünleştiği noktadayız. Küresel güçler ve bölgedeki oyunlarını kurguladıkları maşalar tarafından ülkemize yapılan sistematik saldırılar, bizi birlik ve beraberliğimizden koparamayacaktır." diye konuştu.



Özdemir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da davet ettiği üzere millet olma bilinci paydasında milli seferberlik veya başka sıfatlarla adlandırabileceğimiz bu bütünleşmeyi millet olarak korumanın ve ilerletmenin önemini tekrar tekrar vurgulamak istiyoruz." dedi.



"ODTÜ'lü öğrenciler terör sevici değildir, devlet düşmanı değildir. ODTÜ'lü öğrenciler emperyalist güçlerin oyunlarına gelecek kadar gaflet ve hıyanet içerisinde asla olmayacaktır." ifadelerini kullanan Özdemir, ODTÜ'lü öğrenciler olarak, polise ve askere yapılan tüm saldırıları kınadıklarını, millet ve devletle aynı safta yer aldıklarını vurgulamak istediklerini kaydetti.



Açıklamanın ardından üniversite girişinde görev yapan polislere karanfiller dağıtılarak, başsağlığı dileğinde bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA