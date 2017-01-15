Obradoviç'in 'yeni askeri' İstanbul'da

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Anthony Bennett, İstanbul'a geldi.

Kanadalı basketbolcuyu, sabah saatlerinde geldiği Atatürk Havalimanı'nda Fenerbahçe Kulübü yetkilileri karşıladı.



Havalimanında FB TV'ye açıklamada bulunan 23 yaşındaki basketbolcu, büyük bir takıma transfer olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Burayla ilgili çok fazla bilgi aldım. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu öğrendim. Özellikle de taraftarın tutkusundan bahsettiler. Obradovic'in çok mükemmel bir antrenör olduğunu biliyorum. Limitlerimi zorlayarak beni daha da iyi bir oyuncu haline getirecektir. Çok güzel bir ilişkimizin olacağından eminim. Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim. Elimden gelenin fazlasını yapacağım."

ANTHONY BENNETT KİMDİR?



1993 yılı doğumlu Anthony Harris Bennett, Kanadalı profesyonel basketbolcu. UNLV'de kolej basketbolu oynamıştır. 2013 NBA Seçmeleri'nde Cleveland Cavaliers tarafından birinci sırada seçilmiştir.



2014–15 sezonu başında Cleveland Cavaliers ve Minnesota Timberwolves arasında gerçekleşen takasta Kevin Love karşılığında 2014 birinci sıra seçimi takım arkadaşı Andrew Wiggins ile birlikte Timberwolves'a transfer olmuştur.