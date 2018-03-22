Obezite Tat Alma Duyusunu Azaltıyor

Sonuçları "PLOS Biology" dergisinde yayımlanan araştırma, obezitenin neden olduğu mide yanmasının, farelerin dillerinde tat alıcılarının sayısını yüzde 25 azalttığını ortaya koydu.

Obezitenin, farelerde tat alma duyusunu körelttiği bildirildi.



Cornell Üniversitesinden Andrew Kaufman, Robin Dando ve meslektaşları tarafından yürütülen araştırma çerçevesinde bir grup fare, yüzde 14'ü yağdan oluşan normal bir diyetle beslendi. Bir diğer gruba ise obeziteye yol açan yüzde 58'i yağdan oluşan beslenme programı uygulandı.



Bilim adamları, 8 haftanın sonunda çok yağlı beslenerek kilo aldırılan farelerde tat alıcılarının normal yiyenlerden yüzde 25 daha az olduğunu tespit etti.



Bir tat alıcısı, her biri 5 temel tadı (tuzlu, tatlı, acı, ekşi ve buruk) duyumsama konusunda farklı rollere sahip üç ana türden 50 ila 100 hücre içeriyor.



Daha önce yapılan araştırmalar, kilo alımının kişinin tat alma hassasiyetini azaltabileceğini ve kilo vermenin bu durumu tersine çevirebileceğini göstermişti.