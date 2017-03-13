Obezite kanser riskini artırıyor

Prof. Dr. Emin Ersoy, obezite hastalarının yarısından fazlasının, yüksek tansiyon, diyabet, kalp ve solunum sistemi, eklem hastalıkları gibi problemlerle mücadele ettiğini, ayrıca bu hastalarda kanser görülme sıklığının oldukça arttığını bildirdi.

Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Emin Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, obezite sorununun sadece fazla kiloların getirdiği sıkıntıları yaşatmadığını, aynı zamanda birçok hastalığın oluşumuna da zemin hazırladığını belirtti.



Günümüzde obezitenin dünya genelinde arttığını ifade eden Ersoy, bu önemli sorunun sadece görüntüsel bir sıkıntı olarak geçiştirilemeyeceğini vurguladı.



Emin Ersoy, gerek kötü beslenme alışkanlıklarının gerekse yaşam şartlarının ağırlığının dünya genelinde obezitenin hızla artmasının en önemli nedenleri arasında olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"Dünya genelinde bu hastalık için alınan önlemler ne yazık ki obez insan sayısının azalmasına yol açmıyor. Benim altını çizmek istediğim nokta, gerçek problemin görüntüsel olmaktan çok, sağlıkla ilgili yaşanan diğer ciddi problemlere de neden olması. Obez hastalarımızın neredeyse yarısından fazlasında kişinin yaşam kalitesini düşüren hatta yaşamına mal olan başka problemler ortaya çıkıyor. Obezite hastalarının yarısından fazlası, yüksek tansiyon, diyabet, kalp ve solunum sistemi, eklem hastalıkları gibi problemlerle mücadele ederken, asıl önemli olan bu hastalarda görülme sıklığı oldukça artan kanser olgularıdır. Meme, kalın bağırsak, prostat kanserleri obez insanlarda daha sıklıkla görülüyor."



"ÇOCUKLARIN BESLENMELERİ DOĞRU PLANLANMALI"



Prof. Dr. Ersoy, İngiltere'de yapılan bir çalışmada elde edilen veriler kapsamında, 2035'e kadar her 4 yetişkinden üçünün obez olacağının hesaplandığını, 2030'da çoğu insanın fazla kilolu olacağının öngörüldüğünü aktararak, şu değerlendirmede bulundu:



"Aynı araştırma kapsamında 700 bin kanser vakasının fazla kilolu ya da obez olduğu saptandı. Yapılan bu araştırmaya göre, 20 yıl içerisinde görülecek obeziteye bağlı 700 bin kanser olgusunu, sadece kanser vakaları olarak düşünmek doğru değil. Bundan başka, milyonlarca diyabet, kalp hastalarıyla, kalp krizi geçirecek olan hastalar olarak da algılamalıyız. Dünya genelinde obeziteye karşı aktif ve başarılı önlemler alınmaması durumunda gelecek nesiller daha sağlıksız yaşamak zorunda kalacak. Bu önemli tehlikeyi bertaraf edebilmek için özellikle çocukların beslenmelerinin daha az şekerli ve hazır yiyeceklerden uzak bir şekilde planlanıp uygulanması ilk dikkat edeceğimiz husus olmalı."



Obezite riskinin düşürülmesi ve sağlıklı bir yaşam için çocukların daha fazla hareket etmeleri ve enerji harcamaları gerektiğini belirten Ersoy, bilgisayar ve tabletlerin hareketi engelleyen en önemli faktör arasında olduğunu kaydetti.



Ersoy, obezitede doğru tedavinin son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu konuda yapmamız gereken obeziteye bağlı yaşanabilecek sorunlardan uzaklaşmak için bu problemin mutlaka çözülmesi gerekliliğidir. Tedavi sürecinde öncelikle cerrahi olmayan tıbbi tedavilerin denenmesi gerekir. Ancak gerek olduğunda cerrahi tedavilerle bu hastalıktan kurtulmak mümkündür." ifadelerini kullandı.