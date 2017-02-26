Obama'nın yerini çalışma arkadaşı dolduracak

ABD'nin Georgia eyaleti Atlanta kentinde yapılan Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde, parti başkanlığı seçimini eski Başkan Barack Obama'nın ikinci döneminde Çalışma Bakanı olan Tom Perez kazandı.

Cumartesi günü yapılan ikinci tur oylamada Perez "yenilikçi" rakibi ve Amerikan Kongresi'nin ilk Müslüman üyesi Minnesota Vekili Keith Ellison'ın 200 oyuna karşı 235 oyla seçildi.



Seçimi kazandıktan sonra Keith Ellison ile kucaklaşan Perez, rakibi Ellison'ı parti başkan yardımcılığına atamak istediğini söyledi.



Ellison ise rakibini tebrik ederken, partililere, "Sizden Başkan Perez'e elinizden gelen desteği vermenizi istiyorum." dedi.



Perez'e karşı, "Para değil, parti halka verilsin" sloganları atan destekçilerine ise Ellison, "Bu salondan bölünmüş olarak çıkma lüksümüz yok." ifadesini kullandı.



Ellison, başkanlık ön seçimlerinde adaylık için yarışan Vermont Senatörü Bernie Sander tarafından desteklenirken, Perez'in eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Obama ve Hillary Clinton tarafından desteklendiği kaydedildi.



Parti içerisinde uzun süredir devam eden ve Hillary Clinton'ın başkanlık yarışını kaybetmesiyle daha da tırmanan Sanders ve Ellison’ın temsil ettiği "yenilikçi kanat" ile "yerleşik düzen" taraftarları arasındaki mücadele, Demokrat Parti Kongresi ile şimdilik noktalanmış görünüyor.



- TOM PEREZ KİMDİR?



Demokrat Parti'nin ilk Hispanik başkanı 55 yaşındaki Perez, 2013 ile 2017 yılları arasında Obama'nın Çalışma Bakanı olarak yönetimde görev aldı.



Bakanlık görevinden önce ise Adalet Bakanlığı Sivil Haklardan Sorumlu Müsteşar olarak görev yaptı.



Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Perez, daha önce Maryland eyaleti Montgomery İlçe Konseyi Başkanlığı yapmış, 2007 yılında ise Maryland eyaleti başsavcılığı yarışında, eyalette 10 yıllık hukuk deneyimi olmadığı gerekçesi ile diskalifiye edilmişti.