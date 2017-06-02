Obama'dan Trump'a sert tepki

Eski ABD Başkanı Barack Obama, halefi Donald Trump'ın ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararına tepki gösterdi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, halefi Donald Trump'ın ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararına tepki gösterdi.



Obama yaptığı yazılı açıklamada, Paris İklim Anlaşması'nın dünya genelinde düşük karbon seviyesine ulaşmak için ilk küresel anlaşma olduğu vurgulandı.



Bu çerçevede kalmaya devam edecek ülkelerin istihdam ve endüstri alanlarında anlaşmanın semeresini göreceğine dikkati çeken Obama, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Paris İklim Anlaşması ABD'nin dünya sahnesindeki istikrarlı ve prensipli liderliği sayesinde mümkün oldu. ABD'nin diğer ülkelerin önünde yer alması gerektiğine inanıyorum. Ancak, ABD'nin liderlik yokluğunda ve hükümetin geleceği reddeden birkaç ülkeye katılması durumunda bile eyaletlerimizin, şehirlerimizin ve işletmelerimizin adım atarak başı çekeceğine ve sahip olduğumuz tek gezegeni gelecek nesiller adına koruyacağına güveniyorum."



Obama döneminde ABD Dışişleri Bakanı olan John Kerry de Trump'ın kararını "Amerikan tarihindeki en başarısızlığa neden olan eylem" olarak yorumladı.



Açıklamasında, hükümetin "insanlığın en büyük varoluşçu krizi" olan iklim değişikliğine sırtını dönmesi eleştiren Kerry, "Anlaşmadan çekilme kararı Amerika'nın liderlikten kendini geri çekmesidir. Bu bizim nüfuzumuza ve istihdamımıza mal olacak, ayrıca diğer ülkelerin de anlaşmadan çekilmesine sebep olacaktır." ifadelerini kullandı.