Obama'dan BM Genel Sekreteri Ban'a teşekkür

ABD Başkanı Barack Obama, 1 Ocak 2017'de görevini bırakacak olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a liderliği için teşekkür etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Obama'nın, Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı Susan Rice'ın BM Genel Sekreteri Ban ile bugünkü görüşmesine kısa süreliğine uğradığı bildirildi.



"Başkan Obama, Genel Sekreter Ban'a Birleşmiş Milletlerdeki son 10 yıldaki değerli liderliği için teşekkür etti." ifadesi kullanılan açıklamada, iki liderin, iklim değişikliği, silahlı çatışmaların önlenmesi, evrensel insan haklarının korunması, sürdürülebilir küresel ekonomik kalkınma ile Kuzey Kore'nin nükleer eylemlerinin ele alınmasının da aralarında bulunduğu bir dizi küresel sorun karşısında ABD ile BM'nin faaliyetlerini değerlendirdiği aktarıldı.



Açıklamada, ABD ile BM arasındaki güçlü partnerliğin önemine işaret eden Obama'nın, aynı zamanda BM'de reform ve kuruluşun güçlendirilmesine yönelik çabaların sürmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.



Beyaz Saray'ın açıklamasında, Ban'ın, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'la da bir görüşme gerçekleştirdiği duyuruldu.



Ban Ki-mun 1 Ocak'ta görevini, BM Genel Sekreterliğine seçilen Antonio Guterres'e devredecek.

Kaynak: AA