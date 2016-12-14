Obama, Halep konusunda talimat verdi

Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayan Obama, Halep'te yaşanan şiddet hakkında bilgi aldı.

ABD Başkanı Barack Obama'nın, ulusal güvenlik birimine, insani trajedinin yaşandığı Suriye'nin Halep kentinde şiddetin azaltılması ve zor durumdaki insanların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için müttefikleriyle gerekli tüm adımların atılması talimatı verdiği bildirildi.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Obama'nın terör örgütü DEAŞ'ın zayıflatılıp nihayetinde yenilgiye uğratılmasına yönelik uluslararası kampanyayı ele almak üzere Ulusal Güvenlik Konseyini topladığı duyuruldu.



Açıklamada, Obama'nın toplantıda Irak'ta Musul'un, Suriye'de ise Rakka'nın örgütün elinden alınması çabaları hakkında bilgilendirildiği aktarıldı.



Toplantıda Halep'teki durumun da değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Başkan (Obama) ayrıca Halep'te yaşanan insanı trajedi ile Esed rejiminin Rusya ve İran'ın desteğini alarak gerçekleştirdiği korkunç şiddet hakkında da bilgi aldı. Obama, gerekli görülmesi halinde, kentte şiddetin azaltılması, insani yardımların ulaştırılması ve kuşatma altındaki şehirden mahsur kalanların güvenli bir biçimde çıkarılması konusunda müttefik ve ortaklarıyla uyumlu bir şekilde gerekli tüm adımların atılması talimatı verdi."

Kaynak: AA