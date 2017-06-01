Obama 8,1 milyon dolara ev aldı

Barack Obama ve eşi, ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump ile aynı mahalleden ev satın aldı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, başkent Washington'da kirada oturdukları evi 8,1 milyon dolara satın aldı.



Obama ailesinin sözcüsü Kevin Lewis tarafından yapılan yazılı açıklamada, Beyaz Saray'daki görevin sona ermesinin ardından ocak ayından itibaren Washington'ın Kalorama semtinde yaşamaya başlayan Obama ailesinin, kirada oturdukları evi 8,1 milyon dolara satın aldığı bildirildi.



Açıklamada, "kirada oturmaktansa oturdukları evi satın almanın daha mantıklı olduğuna karar veren ailenin en az 2,5 yıl daha başkentte yaşamayı planladığı" ifade edildi.



Barack Obama, ocak ayında yaptığı açıklamada, 15 yaşındaki küçük kızı Sasha Obama liseden mezun olana kadar Washington'da yaşamaya devam edeceklerini söylemişti.



Washington'ın zengin semtlerinden Kalorama'da ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı ve danışmanı Jared Kushner, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve e-ticaret devi Amazon'un Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un da evleri bulunuyor.



Obama ailesinin satın aldığı 760 metrekarelik, 9 odalı tuğla evin 1920'lerde inşa edildiği ve 2011'de restorasyondan geçtiği belirtildi.