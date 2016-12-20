Gabon’daki FETÖ okulları Türkiye Maarif Vakfı’na devrediliyor

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait tüm okullar Türkiye Maarif Vakfı’na (TMV) devrediliyor.

Gabon’da faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait tüm okullar Türkiye Maarif Vakfı’na (TMV) devrediliyor.



TMV Başkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki FETÖ varlıklarının devrine ilişkin hükümet yetkilileriyle mutabakat zaptının imzalandığını belirti.



Yavuz, FETÖ okullarının devralınması ile milletimizin alın teri olan bu kurumların gerçek işlevine döndüğünü dile getirerek, "Türkiye Gabon dostluğu eğitim alanında yeni bir gelecek inşa edecek." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel mektubu sunuldu



Devir için mutabakat zabtı, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Yavuz ile Gabon Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mme Lucie Akalane arasında imzalandı.



Dr. Yavuz, TMV heyeti olarak Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel mektubunu da sunduklarını belirtti.



İmza töreninde Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Göksu, Türkiye Cumhuriyeti Libreville Büyükelçisi Nurdan Bayraktar Gölder hazır bulundu.



Gabon'da FETÖ’ye ait ilkokul, orta okul ve lise seviyelerinde üç okul ve 200 öğrenci bulunuyor.

Kaynak: AA