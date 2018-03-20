O Spiker özür diledi!

Erdoğan Arıkan derbi öncesi söylediği sözler için özür dilerdi.



TRT Spor'da yayınlanan Spor Artı programında Ömer Üründül ile gündemi değerlendiren Erdoğan Arıkan, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi söylediği ve büyük tepki alan 'küçük takımlar' ifadeleri hakkında konuştu.

İşte o sözler:

"Tamamen takımların bugünkü durumları, sahada oynayanlar ilgili değerlendirme yaptım. Bu çok başka yerlere gitti ve değişik bir algı oluştu. Söylediklerimden bir kelime farklı yerlere çekilince oluşan algı hem beni, hem de TRT’yi çok üzdü. Bu değişik algının oluşmasından dolayı üzgünüm. Bundan dolayı bütün futbolseverlerden özür diliyorum. Sanki ben bu iki takımdan birini tutan ben, başka bir takımlıymışım ve başka bir takım adına konuşuyormuşum gibi gündeme getirildi. Düşüncelerim hala aynı. İfade şeklim yanlıştı ama bunları söylemekten geri adım atmayacağım."

Kaynak: Ajanslar