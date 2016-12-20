O sokağa Karlov'un adını vereceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rusya Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa Büyükelçi Karlov'un ismini vereceğiz, adını hem Ankara'da hem kalbimizde yaşatacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa Büyükelçi Karlov'un ismini vereceğiz, adını hem Ankara'da hem kalbimizde yaşatacağız" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili görüşme öncesi ortak açıklamalarda bulundu.



"Sizin büyükelçiniz, bizim de dostumuz Büyükelçi Karlov'a yönelik saldırıyı lanetliyorum" diyen Çavuşoğlu, Rusya kadar, Rus halkı kadar Türk halkının da çok üzgün olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "Saldırının hedefi ilişkilerimize zarar vermektir" dedi.



Çavuşoğlu, "Hain, alçak terör saldırısının arkasında kimler var bunu da açığa çıkarmak zorundayız. Bunu birlikte başaracağız" diye konuştu.

Kaynak: AA