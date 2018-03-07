O Partiler Ak Parti listesinden seçime girebilecek mi?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Cumhur ittifakında sadece AK Parti ve MHP olacak. Diğer partiler AK Parti listesinden seçime girecek” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, seçim ittifakına ilişkin açıklamalar yaptı.

O PARTİLER AK PARTİ LİSTESİNDEN GİRECEK

TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yalçın, "Cumhur ittifakında sadece AK Parti ve MHP olacak. Diğer partiler büyük olasılıkla AK Parti listesinden seçime girecek" dedi.

ERKEN SEÇİM

Yalçın, erken seçimi ülke menfaatine uygun bulmadıklarını belirtti.

İTTİFAKIN OY ORANINI AÇIKLADI

Cumhur ittifakının oy oranına ilişkin konuşan Yalçın, yüzde 70'e hitap ettiklerini sahada ise oyun yüzde 60-65 civarında olacağını söyledi.

İTTİFAKIN ÖN ALIŞTIRMALARI

CHP'nin yapmış oludğu parti ziyaretlerine de değinen Yalçın, "Bu, ittifakın ön alıştırmaları" değerlendirmesi yaptı.