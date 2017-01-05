O parka kahraman polis Fethi Sekin'in adı verilecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu'nu arayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, saldırıda şehit olan polis memuru Sekin'in adının yaşatılmasını istedi.

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısı sırasında şehit olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fethi Sekin'in adı, adliyenin yanındaki parka verilecek.



Alınan bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör saldırısı sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu aradı. Saldırı hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, İzmir halkına başsağlığı, olayda yaralananlara acil şifa diledi.



Kılıçdaroğlu, Kocaoğlu'dan şehit polis memuru Fethi Sekin'in adının yaşatılmasını istedi.



Sekin'in adının, saldırının olduğu adliyenin yanındaki parka verileceği öğrenildi.