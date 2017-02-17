O karikatür son sayıları oldu

Derginin 7. sayısında yer alan "Musa Kızıldenizi ayırır ve Yahudileri kurtarır" başlıklı karikatürle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak" suçu işlendiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Gırgır mizah dergisinin 7. sayısında yer alan "Musa Kızıldenizi ayırır ve Yahudileri kurtarır" başlıklı karikatürün "hakaret" içerikli olduğu iddiasıyla "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak" suçundan soruşturma başlatıldı.



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, derginin 7. sayısının 10. sayfasında yayınlanan "Musa Kızıldenizi ayırır ve Yahudileri kurtarır" başlıklı karikatürün "hakaret" içermesi nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Açıklamada, karikatürün, Hz. Musa başta olmak üzere Musevilik ve İslam gibi semavi dinlere hakaret içerdiğine ilişkin hususların soruşturulabilmesi için şüpheliler hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak" suçundan soruşturma açıldığı kaydedildi.



DERGİ KAPATILDI, ÇALIŞANLAR KOVULDU



Yayıncı şirketin avukatı tarafından yapılan açıklama şöyle:



‘Gırgır dergisinin son sayısında yayınlanan hoş olmayan karikatür nedeniyle yayıncı şirket Gırgır dergisinin kapatılmasına ve dergide çalışanların tamamının işten çıkarılmasına karar vermiştir. Bu karikatürün yayınlanması en başta toplumumuzu rahatsız ettiği gibi, yayıncı şirketi de çok rahatsız etmiştir. Karikatürün firmayı zor durumda bırakmak amacıyla kötü niyetli çalışan kişi veya kişiler tarafından yayınlandığını düşünüyoruz. Kasti bir tutum söz konusudur. Dini değerlerin aşağılandığı bu karikatür kötü niyetli bir tutumla çizilerek, yayıncı şirkete danışılmadan, adeta gizlenerek, son anda habersizce yayına verilmiştir. Bunu yapan çalışanlar dini değerleri aşağılamak suretiyle suç işlemiştir. Buna sebep olan çizer ve çalışanlar hakkında yayıncı firma olarak Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız. ‘