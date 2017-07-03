O illere Mardin de eklendi

Mardin'de sıcak hava dolayısıyla kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar 2 gün idari izinli sayılacak.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporlarına göre ilde bugün ve yarın hava sıcaklığının yükselmeye devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.



Açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca Mardin'de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, rapor ile belgelemek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların bugün ve yarın idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.



ANKARA



Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve hava tahmin raporlarına göre başkentte hava sıcaklığının yükselmeye devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.



Sağlık Bakanlığının Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler Genelgesi kapsamında Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun olağanüstü toplandığı ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan hamileler, engelliler ile belgelendirmeleri halinde şeker, kalp-damar, beyin-damar, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar ile kanser hastalarının bugün idari izinli sayılması kararının alındığı kaydedildi.



DENİZLİ



Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada ise hava sıcaklığının kentte 43 derece olacağının tahmin edildiği belirtildi.



Açıklamada, bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ile kronik rahatsızlığı bulunanların, bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.



ÇANKIRI



Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamilelerin, ilde hava sıcaklığının artması nedeniyle bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.



Çankırı'da sıcaklığın bugün 34 derece olacağı tahmin ediliyor.



OSMANİYE



Osmaniye Valiliğinden, aşırı sıcaklar nedeniyle kamuda çalışan hamileler, engelliler, kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar ile kanser hastalarının idari izinli sayılacağı bildirildi.



MUĞLA



Muğla'da sıcak hava dolayısıyla kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar idari izinli sayılacak.



AMASYA



Amasya'da sıcak hava nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engellilerin yarın izinli sayılacakları bildirildi.