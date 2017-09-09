Silahlı İHA ile 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Buzul Dağları bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hakkari'nin Buzul Dağları bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Valilik'ten yapılan açıklamada, Buzul Dağları bölgesinde tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubunun, silahlı insansız hava aracı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının daha önceden Hakkari-Çukurca yolunda askeri konvoya roketli saldırı ve Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'ün şehit edilmesi olaylarının failleri olduğu değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."