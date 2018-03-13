Volkan Demirel derbi iddiası: O Gelenek bozulmaz

Yeni Malatyaspor maçındaki performansıyla göz dolduran Volkan Demirel, derbi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin bu sezon ligde ve kupada oynadığı 4 derbinin ancak birinde kaleye geçme fırsatı bulan Volkan Demirel, Beşiktaş'la olan kupa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle büyük tepki çekmişti.

Başta teknik direktör Aykut Kocaman olmak üzere camianın sert bir şekilde eleştirdiği tecrübeli oyuncu, cezasını Akhisar karşısına çekerken, Malatya'daki muhteşem geri dönüşüyle kendisini affettirdi.

Ligde oynadığı son iki maçta 6 isabetli şuta engel olup kalesini gole kapatan kaptan, bu performansıyla Galatasaray derbisindeki yerini garantiye aldı. Malatya deplasmanındaki kurtarışlarıyla galibiyette büyük pay sahibi olan Volkan, maç sonunda tebrik yağmuruna tutuldu.

GELENEK DEVAM EDECEK

Hem yöneticiler hem de takım arkadaşları Volkan Demirel'i kutlarken, kaptanı ilk tebrik edenin Kameni olması da dikkat çekiciydi.

Aykut Kocaman'ın da "Böyle devam etmelisin. Sana yakışan bu" diyerek sırtını sıvazladığı kaptan, "Bu galibiyette bütün arkadaşlarımın payı var.

Ben herkes gibi görevimi yaptım" derken, Galatasaray'ı yenerek çıkışa devam edeceklerini ifade etti. "Kadıköy'de derbi geleneği bozulmayacak" iddiasında bulunan Volkan, "Evet kritik puan kayıpları yaşadık.

Ama her şeyi düzeltmek bizim elimizde. Evimizde, taraftarımızın da desteğiyle yeni bir zafer kazanıp şampiyonluk yürüyüşünü sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Hürriyet Gazetesi'nde ise Volkan'ın, "Galatasaray maçı çok önemli. Ligde kalan tüm maçları kazanmalıyız ve derbi de ilk adım.

Galip gelirsek şampiyonluk için yolumuz açılır. Formdayım ve maça yüksek konsantrasyonla hazırlanıyorum" sözleri yer aldı

ELİMİZDEN KAÇAMAZLAR

Malatya galibiyetinden sonra Galatasaray'ı da yenerek yola devam edeceklerini iddia eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, oyuncularına izin verirken, kurmaylarıyla mesaiye devam etti.

Oyunun saha içinde kalması halinde Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının rakipleriyle eşit olduğunu vurgulayarak ince mesajlarını sürdüren Kocaman, dün ekibiyle birlikte Samandıra'da Galatasaray analizi yaptı.

Sarı-kırmızılıları, deplasmandaki maçta ellerinden kaçırdıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Bu sefer Kadıköy'de karşılaşacağız. Her şey çok farklı olarak" diyerek Fenerbahçe camiasına güzel futbol ve güzel skor vadetti.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi