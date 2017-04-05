Son Dakika!
05 Nisan 2017 19:33 | Son Güncelleme: 05 Nisan 2017 19:35

Afganistan'da DEAŞ liderlerinden Hattab öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün liderlerinden Sayed Ömer Bacuri Hattab'ın öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'da DEAŞ liderlerinden Hattab öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün liderlerinden Sayed Ömer Bacuri Hattab'ın öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Nangarhar'ın Açin ilçesinde düzenlediği operasyonda DEAŞ'ın liderlerinden Hattab'ın öldürüldüğü bildirildi.

Operasyonda 24 DEAŞ üyesinin de öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Etiketler: DEAŞ liderleri öldürüldüDEAŞ


0Yorum Yap