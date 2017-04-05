Afganistan'da DEAŞ liderlerinden Hattab öldürüldü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün liderlerinden Sayed Ömer Bacuri Hattab'ın öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün liderlerinden Sayed Ömer Bacuri Hattab'ın öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Nangarhar'ın Açin ilçesinde düzenlediği operasyonda DEAŞ'ın liderlerinden Hattab'ın öldürüldüğü bildirildi.
Operasyonda 24 DEAŞ üyesinin de öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.