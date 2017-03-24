Nusaybin'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyon

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Yüzbaşı Halil Özdemir" operasyonu devam ediyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Nusaybin ilçesi kırsalında Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün başlatılan "Şehit Jandarma Yüzbaşı Halil Özdemir Müşterek Özel Birlik Operasyonu" sürüyor.



Güvenlik güçleri, Mardin Valiliğince 20 Mart'ta ilçeye bağlı Yakınca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol, Dibek, Üçyol, Dağiçi, Şekrin ve Eskihisar mahallerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından çalışmalarını titizlikle yürütüyor.



Operasyonda şimdiye kadar çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerin saklandıkları, yaşam malzemesi ve mühimmat depoladıkları sığınaklar da tespit ediliyor.



Sığınaklarda, 3 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 90 fişek, roketatar ve bu silaha ait 4 mühimmat ve sevk fişeği, 3 el bombası, araç telsizi, 29 kilogram amonyum nitrat, patlayıcı tuzaklanmış büyük boy tüp, bir tondan fazla gıda maddesi, giyim ile çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.



Yola tuzaklanan ve sığınaklarda tespit edilen patlayıcılar kontrollü şekilde imha edildi.