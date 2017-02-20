Nusaybin'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist daha etkisiz hale getirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist daha etkisiz hale getirildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 11 Şubat'ta Nusaybin ilçesinin Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım ve Kuruköy, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma ve emniyet unsurlarınca başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" operasyonu sürdürülüyor.



Nusaybin ilçesine bağlı Kuruköy'de tespit edilen teröristlere yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi. Böylece bugün operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2'ye, operasyon süresince de 4'e yükselmiş oldu.



Öte yandan, polis ve jandarma ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda ortaya çıkarılan bir sığınak imha edildi.



Bölgede operasyon sürüyor.