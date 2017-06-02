Nusaybin'de sema gösterisi

İçişleri Bakanlığınca KHK ile görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesince düzenlenen iftar programındaki sema gösterisi terör mağdurlarınca ilgiyle izlendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen iftar programı kapsamında sema gösterisi sunuldu.



İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesince Mitanni Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Kur-an'ı Kerim okundu, dua edildi.



Nusaybin Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, yaptığı konuşmada, ramazan boyunca farklı mahallelerde iftar programı düzenleyeceklerini söyledi.



Ramazanın ilçeye güzellikler getirmesi temennisinde bulunan Baysal, "Umarım ki belediyemizin yaptığı hizmetlerle, ramazanda bir ve beraber oluruz. Rahmeti, merhameti ve mağfireti simgeleyen yüce ve güzel ayda inşallah böyle nice geceler geçirirsiniz. Ramazanın milletimize ve Nusaybinimize güzellikler getirmesini temenni ediyorum." dedi.



Konuşmaların ardından sunulan sema gösterisi, terör mağduru vatandaşlarca ilgiyle izlendi.