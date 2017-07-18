Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 mutfak tüpüne tuzaklanmış patlayıcı ve mühimmat bulundu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 mutfak tüpüne tuzaklanmış patlayıcı ve mühimmat bulundu.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının devam ettiği Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılarda tahrip olan binaların yıkım çalışması sürüyor.



Bölgede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 12 kilogramlık 2 mutfak tüpüne tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ve 2 mühimmat ele geçirildi.



El yapımı patlayıcı, Zeynelabidin Mahallesi'nde bomba uzmanı tarafından kontrollü şekilde imha edildi.