Nusaybin'de patlama

Nusaybin ilçesinde geçen yıl terör örgütü PKK mensuplarının çukur kazarak barikat kurduğu mahallede meydana gelen patlamada, biri ağır 2 çocuk yaralandı.

Geçen yıl PKK'lı teröristlerin çukur kazarak barikat kurduğu Abdulkadir Paşa Mahallesi Umut Caddesi'nde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Havin Güneş (3) ve Fatih Güneş (5) yaralandı.



Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılara yapılan ilk müdahaleden sonra durumu ağır olan Havin Güneş, Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.