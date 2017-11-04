Nusaybin'de çocukların bulduğu cisim patladı: 3 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde buldukları cismin patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde buldukları cismin patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı.



Alınan bilgiye göre, geçen yıl PKK'lı teröristlerin çukur kazıp, barikat kurduğu ve saldırılar gerçekleştirdiği Yenişehir Mahallesi'nde Nurullah (11), Yılmaz (12) ve Özgür (10) Yelmer, buldukları cisimle oynadıkları sırada patlama meydana geldi.



Patlamada yaralanan çocuklar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.



