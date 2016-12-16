Nurofen'e 4,4 milyon dolar para cezası

Avustralya'da federal mahkeme, ağrı kesici ibuprofen içeren Nurofen'in üreticisi Reckitt Benckiser'e, tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle verdiği para cezasını artırdı.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), federal mahkemenin Reckitt Benckiser firmasına tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle nisan ayında verdiği 1,25 milyon dolarlık cezayı 4.4 milyon dolara yükselttiğini duyurdu.



ACCC Yönetim Kurulu Başkanı Rod Sims, konuyla ilgili olarak, "Bu, Avustralya Tüketici Kanunu uyarınca yanıltıcı davranışlar nedeniyle verilen en yüksek kurumsal ceza." açıklamasını yaptı.



Federal mahkeme ACCC'in Nurofen bel ağrısı, Nurofen migren ağrısı, Nurofen baş ağrısı ve Nurofen adet ağrısı gibi ağrı kesici hapların, aslında birbirinden farklı olmadığını ileri sürerek açtığı davayı 28 Nisan 2016’da karara bağlamış ve üretici firma Reckitt Benckiser'i 1,25 milyon dolar para cezasına çarptırmıştı.



Cezayı yetersiz bulan ACCC'in itirazı üzerine dava yeniden görülmüştü.

Kaynak: AA