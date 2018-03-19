Numan Kurtulmuş'tan Açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklama yaptı.

Kurtulmuş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Kabulde konuşan Kurtulmuş, "(Zeytin Dalı Harekatı) Operasyonun en zor kısımlarının icra edildiği geçtiğimiz 58 günde bile Afrin operasyonu Türkiye turizmini en ufak şekilde olumsuz etkilememiştir. Operasyonun bu kısmı başarıyla sonuçlandı, bunun hiçbir şekilde Türkiye turizmine olumsuz etkisi olmayacaktır."dedi.

- "2018 yılı için inşallah gelişmeler böyle devam ederse en az 38 milyon civarında bir turist hedefimiz var. Sektörden arkadaşlarımız daha üst rakamları da tahmin ediyorlar. İnşallah 2018 yılı çok güzel şekilde sonlandırılacaktır"

- "Geçtiğimiz yıl, 32 milyon 400 bin yabancı turisti ağırladık, 26,5 milyar dolar da turizm geliri elde etmiş olduk. Bu bizim için önemli bir başarıdır, çok kuvvetli bir geri dönüştür. Turizm sektörümüzün ciddi şekilde krizlere dayanıklı olduğunu ortaya koyan bir sonuçtur"